Ranieri, che gioia: pareggia a Newcastle all'88' dopo 6 sconfitte di fila! (Di sabato 15 gennaio 2022) Nella gara della 22ª giornata di Premier League, Newcastle e Watford pareggiano per 1 - 1. In gol Saint - Maximin e Joao Pedro. Guarda gli highlights del match Leggi su video.gazzetta (Di sabato 15 gennaio 2022) Nella gara della 22ª giornata di Premier League,e Watfordno per 1 - 1. In gol Saint - Maximin e Joao Pedro. Guarda gli highlights del match

