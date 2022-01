Putin vuole l'Ucraina (Di sabato 15 gennaio 2022) La guerra sta arrivando – e sarà una non-così-grande guerra del nord. Non siate distratti dall’ultima conversazione tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo americano Joe Biden, e dalla promessa di proseguire i negoziati a gennaio. Quando un partito vuole la guerra, questo genere di attività diplomatica spesso continua fino a poche ore prima dell’inizio dello scontro. Non dobbiamo farci illusioni: Putin è intenzionato a entrare in guerra con l’Ucraina”. Così inizia l’articolo su Bloomberg di Niall Ferguson sulle ambizioni del presidente russo. Lo storico si sofferma su un lungo saggio scritto da Putin lo scorso luglio, in cui sosteneva che l’indipendenza Ucraina fosse un’anomalia storica. Secondo Ferguson, l’ambizione di Putin è assorbire ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 gennaio 2022) La guerra sta arrivando – e sarà una non-così-grande guerra del nord. Non siate distratti dall’ultima conversazione tra il presidente russo Vladimire il suo omologo americano Joe Biden, e dalla promessa di proseguire i negoziati a gennaio. Quando un partitola guerra, questo genere di attività diplomatica spesso continua fino a poche ore prima dell’inizio dello scontro. Non dobbiamo farci illusioni:è intenzionato a entrare in guerra con l’”. Così inizia l’articolo su Bloomberg di Niall Ferguson sulle ambizioni del presidente russo. Lo storico si sofferma su un lungo saggio scritto dalo scorso luglio, in cui sosteneva che l’indipendenzafosse un’anomalia storica. Secondo Ferguson, l’ambizione diè assorbire ...

