Pd e cinquestelle fanno muro: "Berlusconi divisivo e irricevibile" (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - L'esito del vertice di centrodestra non arriva certo come un fulmine a ciel sereno. Che Silvio Berlusconi stesse preparando il terreno per un via libera degli alleati alla sua corsa al Quirinale era notizia nota da settimane. Ma il centrosinistra forse non si aspettava, o almeno era questa la speranza, che Matteo Salvini e Giorgia Meloni acconsentissero a scriverlo nero su bianco in una nota ufficiale, lanciandone di fatto la candidatura, tanto più dopo quelle che erano state lette come 'aperture' nei giorni scorsi da parte del leader leghista e, soprattutto, dopo i ripetuti avvertimenti sul netto no al nome del Cavaliere lanciati sia dal Pd che dal Movimento 5 stelle. Dunque, la reazione a caldo di Enrico Letta e Giuseppe Conte è di totale chiusura: "No a nomi divisivi", ribadisce il leader dem, mentre fonti del Nazareno lasciano filtrare "delusione e ... Leggi su agi (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - L'esito del vertice di centrodestra non arriva certo come un fulmine a ciel sereno. Che Silviostesse preparando il terreno per un via libera degli alleati alla sua corsa al Quirinale era notizia nota da settimane. Ma il centrosinistra forse non si aspettava, o almeno era questa la speranza, che Matteo Salvini e Giorgia Meloni acconsentissero a scriverlo nero su bianco in una nota ufficiale, lanciandone di fatto la candidatura, tanto più dopo quelle che erano state lette come 'aperture' nei giorni scorsi da parte del leader leghista e, soprattutto, dopo i ripetuti avvertimenti sul netto no al nome del Cavaliere lanciati sia dal Pd che dal Movimento 5 stelle. Dunque, la reazione a caldo di Enrico Letta e Giuseppe Conte è di totale chiusura: "No a nomi divisivi", ribadisce il leader dem, mentre fonti del Nazareno lasciano filtrare "delusione e ...

Ultime Notizie dalla rete : cinquestelle fanno Pd e cinquestelle fanno muro: 'Berlusconi divisivo e irricevibile' Per Matteo Renzi quella di Salvini e Meloni è solo tattica: 'Vedremo se la prossima settimana fanno sul serio oppure no', dice ancor prima che inizi il vertice del centrodestra.

Recovery Fund, quando la nuova tranche? Obiettivi e scadenze Nome sgradito anche al Movimento CinqueStelle. Intanto, fanno rumore le parole di Gianni Letta, il più autorevole dei consiglieri berlusconiani, che invita 'i grandi elettori, parlamentari e non', a '...

