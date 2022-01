Paola Perego nonna bis a 55 anni | “L’amore si moltiplica”

(Di sabato 15 gennaio 2022)ha dato il benvenuto via social alla sua seconda nipotina, la piccola Alice, nata daltra sua figlia Giulia e il compagno Filippo Giovannelli. “non si divide, si. È nata Alice”, ha scritto la conduttrice nella didascalia al suo post, che ha subito fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi. Persi tratta della seconda nipote dopo la nascita del piccolo Pietro, avvenuta trefa. Sui social anche Sandra Milo, Costanza Caracciolo e Daniela Ferolla hanno fatto le congratulazioni alla conduttrice, che non vedeva l’ora di poter conoscere la sua adorata nipote. View this post on Instagram A post shared by...

La bambina arriva a tre anni dal primo nipotino, Pietro, frutto dell'amore tra la figlia Giulia Carnevale per il compagno Filippo Giovannelli. Paola Perego è diventata nonna per la seconda volta. L'annuncio della nascita della sua nipotina, frutto dell'amore tra la figlia Giulia Carnevale per il compagno Filippo Giovannelli, è arrivato su ... La primogenita della presentatrice, Giulia Carnevale, già mamma di Pietro, ha dato alla luce la sua seconda figlia. Emozionatissima la conduttrice che ha dato l'annuncio via social: «L'amore non si di ...