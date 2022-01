No vax e no Green Pass oggi in piazza a Roma (Di sabato 15 gennaio 2022) No vax in piazza a Roma. A protestare contro il Green Pass almeno cinquemila le persone in piazza San Giovanni in Laterano. “Libertà e la verità” contro la dittatura sanitaria, urlano. Uomini, donne, ma anche bambini, quasi tutti senza mascherine, accalcati fin oltre l’incrocio per via Carlo Felice, chiuso per sicurezza al traffico come le vie limitrofe. “E’ già finita. Qui è la maggioranza del Paese, in pace” urla qualcuno dal palco inavvicinabile tanta la folla, a dispetto delle norme contro la diffusione del contagio. Nessuna bandiera di partito, ma solo tricolori e un timido inizio di inno nazionale per la manifestazione disertata dai maggiori esponenti del movimento no-vax eppure presa d’assalto da tanti cittadini comuni arrivati da più parti d’Italia. “Nessun virus è più pericoloso della paura” ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 gennaio 2022) No vax in. A protestare contro ilalmeno cinquemila le persone inSan Giovanni in Laterano. “Libertà e la verità” contro la dittatura sanitaria, urlano. Uomini, donne, ma anche bambini, quasi tutti senza mascherine, accalcati fin oltre l’incrocio per via Carlo Felice, chiuso per sicurezza al traffico come le vie limitrofe. “E’ già finita. Qui è la maggioranza del Paese, in pace” urla qualcuno dal palco inavvicinabile tanta la folla, a dispetto delle norme contro la diffusione del contagio. Nessuna bandiera di partito, ma solo tricolori e un timido inizio di inno nazionale per la manifestazione disertata dai maggiori esponenti del movimento no-vax eppure presa d’assalto da tanti cittadini comuni arrivati da più parti d’Italia. “Nessun virus è più pericoloso della paura” ...

