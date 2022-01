Morano Calabro Incidente in A2 | morto autista ucraino di 62 anni

(Di sabato 15 gennaio 2022) Undi 62in unstradale sulla A2 del Mediterraneo allo svincolo di(Cosenza). Il suo mezzo pesante è rimasto in bilico sul guardarail dello svincolo autostradale. L’Anas ha dovuto temporaneamente chiudere il tratto di autostrada con uscita obbligatoria per tutti i veicoli in direzione sud presso lo svincolo dicon rientro in A2 presso il medesimo svincolo. In direzione nord chiuse le rampe di uscita e di ingresso.

Disposta l'uscita obbligatoria per tutti i veicoli in direzione sud presso lo svincolo di(Cosenza), con rientro in A2 presso il medesimo svincolo. In direzione nord chiuse le rampe di ...Per un incidente autonomo di un veicolo pesante sull' A2 'Autostrada del Mediterraneo', al km 187,257, uscita obbligatoria per tutti i veicoli in direzione sud presso lo svincolo di(Cosenza), con rientro in A2 presso il medesimo svincolo. In direzione nord chiuse le rampe di uscita e di ingresso. Nel sinistro, l'autista del mezzo pesante è deceduto. Sul posto sono ...Un autista ucraino di 62 anni è morto in un incidente stradale sulla A2 del Mediterraneo allo svincolo di Morano Calabro (Cosenza). Il suo mezzo pesante è ...MORANO, 15 GEN - E' deceduto l'autista del tir carico di derrate alimentari che si è ribaltato nei pressi dello svincolo di Morano Calabro dell'A2, autostrada del Mediterraneo, in provincia di Cosenza ...