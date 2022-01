L'Emilia Romagna parte con l'autotesting. I vaccinati possono certificare la positività (Di sabato 15 gennaio 2022) autotesting, da lunedì 17 gennaio in Emilia Romagna, con la possibilità, in caso di tampone rapido eseguito in proprio a domicilio ed esito positivo, di avviare subito il periodo di isolamento registrando il risultato del test in un apposito portale regionale, caricando la foto del risultato stesso, e quindi senza aspettare i tempi dell’azienda sanitaria. “Dico al governo: bisogna ragionare su una cosa simile a livello nazionale, vedremo se funziona, noi crediamo di sì”, ha spiegato il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini annunciando l’iniziativa.“Vogliamo responsabilizzare le persone e permettere anche loro di essere più veloci - ha spiegato ancora Bonaccini - E allora se con un antigenico rapido risulti positivo, carichi la foto del tampone sul portale della Regione e ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 gennaio 2022), da lunedì 17 gennaio in, con la possibilità, in caso di tampone rapido eseguito in proprio a domicilio ed esito positivo, di avviare subito il periodo di isolamento registrando il risultato del test in un apposito portale regionale, caricando la foto del risultato stesso, e quindi senza aspettare i tempi dell’azienda sanitaria. “Dico al governo: bisogna ragionare su una cosa simile a livello nazionale, vedremo se funziona, noi crediamo di sì”, ha spiegato il presidente della RegioneStefano Bonaccini annunciando l’iniziativa.“Vogliamo responsabilizzare le persone e permettere anche loro di essere più veloci - ha spiegato ancora Bonaccini - E allora se con un antigenico rapido risulti positivo, carichi la foto del tampone sul portale della Regione e ...

sbonaccini : Vaccini: domenica 16 gennaio OPEN DAY in tutte le province dell'Emilia-Romagna per bambini e ragazzi dai 5 ai 19 an… - sbonaccini : In Emilia-Romagna i non vaccinati over 12enni sono poco più di 300mila, i vaccinati con ciclo completo oltre 3.600.… - repubblica : Tamponi fai-da-te per inizio e fine isolamento: l'Emilia-Romagna parte il 17 gennaio. Ecco come funziona [di Rosari… - BaglioniLaura : RT @HuffPostItalia: L'Emilia Romagna parte con l'autotesting. I vaccinati possono certificare la positività - Ansa_ER : Covid: da lunedì in Emilia Romagna l'autotest per l'inizio dell'isolamento. Vaccinati certificheranno positività, p… -