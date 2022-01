La variante omicron nei bambini con meno di un anno: preoccupano i sintomi e aumentano i ricoveri (Di sabato 15 gennaio 2022) In Inghilterra, sempre più bambini finiscono in ospedale a causa della variante omicron. Il NHS (National Health Service) ha avvertito che la variante potrebbe colpire con sintomi più violenti i bambini sotto un anno di età. I pediatri insistono che sia ancora presto per confermare ciò, dato che l’aumento dei ricoveri è dovuto anche ai medici, più cauti e dal ‘ricovero facile’. Intanto i dati degli ospedali confermano che tra il 14 Dicembre e il 12 Gennaio, il 42% dei pazienti covid minorenni aveva meno di un anno. LEGGI ANCHE => Peste suina, cos’è e cosa comporta? L’allarme e il divieto I dati confermano anche che tra i ricoverati minori di 5 anni, pochissimi avevano sintomi gravi ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 15 gennaio 2022) In Inghilterra, sempre piùfiniscono in ospedale a causa della. Il NHS (National Health Service) ha avvertito che lapotrebbe colpire conpiù violenti isotto undi età. I pediatri insistono che sia ancora presto per confermare ciò, dato che l’aumento deiè dovuto anche ai medici, più cauti e dal ‘ricovero facile’. Intanto i dati degli ospedali confermano che tra il 14 Dicembre e il 12 Gennaio, il 42% dei pazienti covid minorenni avevadi un. LEGGI ANCHE => Peste suina, cos’è e cosa comporta? L’allarme e il divieto I dati confermano anche che tra i ricoverati minori di 5 anni, pochissimi avevanogravi ...

Advertising

istsupsan : ???S. Brusaferro: 'L’epidemia si trova in una fase delicata; persistente aumento di casi e ospedalizzazioni. L'eleva… - istsupsan : ??#Covid19, al 3 gennaio #variante #Omicron predominante in Italia ??prevalenza stimata #Omicron dell'81% ??#Delta a… - GiovaQuez : I risultati della flash survey: in Italia il 3 gennaio scorso la variante Omicron era predominante, con una prevale… - palermomaniait : Variante Omicron, lo studio: sintomi leggeri sui bambini sotto 5 anni - - franchi_luciano : RT @avisnazionale: Di fronte al calo di donazioni legato alla variante Omicron, arriva l'appello del Centro Nazionale Sangue e del CIVIS.… -