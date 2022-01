La Sposa, Serena Rossi svela un retroscena doloroso: "Ho un grande rammarico" (Di domenica 16 gennaio 2022) Serena Rossi, in diverse interviste, ha ammesso di volersi sempre cimentare in esperienze diverse e nuove in cui può mettersi alla prova. Da domani, domenica 16 gennaio, sarà la protagonista della nuova fiction di Rai1 "La Sposa", in onda in prima serata, dove veste i panni della contadina Maria. E stando alle dichiarazioni riportate su "TvMia", l'attrice partenopea si è ispirata a sua nonna Giuseppina per interpretare questo ruolo. La donna però purtroppo non è riuscita a vedere l'ultimo lavoro della nipote: "Ho un grande rammarico, mia nonna non potrà vedermi in tv perché è venuta a mancare proprio mentre giravo questa fiction. Durante le riprese mandavo delle foto con i costumi di scena a mio padre, che mi rispondeva che somigliavo a nonna". La nuova fiction di Rai1, racconta la storia di Maria, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 16 gennaio 2022), in diverse interviste, ha ammesso di volersi sempre cimentare in esperienze diverse e nuove in cui può mettersi alla prova. Da domani, domenica 16 gennaio, sarà la protagonista della nuova fiction di Rai1 "La", in onda in prima serata, dove veste i panni della contadina Maria. E stando alle dichiarazioni riportate su "TvMia", l'attrice partenopea si è ispirata a sua nonna Giuseppina per interpretare questo ruolo. La donna però purtroppo non è riuscita a vedere l'ultimo lavoro della nipote: "Ho un, mia nonna non potrà vedermi in tv perché è venuta a mancare proprio mentre giravo questa fiction. Durante le riprese mandavo delle foto con i costumi di scena a mio padre, che mi rispondeva che somigliavo a nonna". La nuova fiction di Rai1, racconta la storia di Maria, ...

