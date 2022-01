Inzaghi “Supercoppa alle spalle, con Atalanta sfida scudetto” (Di sabato 15 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “La vittoria in Supercoppa è stata meritata contro un avversario come la Juventus che secondo me ha fatto bene. I miei hanno interpretato la partita come volevo. E' stata una bellissima esperienza vincere il mio primo trofeo in nerazzurro”. Così Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, in conferenza stampa in vista del match di domani alle 20.45 al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. “Domani dobbiamo sbollire l'euforia perchè ci attende una sfida molto, molto complicata. sfida scudetto? Assolutamente sì. L'Atalanta è quarta ed è una squadra che è in un continuo migliorarsi”. Inzaghi sa bene quali insidie nasconde la gara contro gli orobici: “Gasperini e l'Atalanta da tanti anni stanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “La vittoria inè stata meritata contro un avversario come la Juventus che secondo me ha fatto bene. I miei hanno interpretato la partita come volevo. E' stata una bellissima esperienza vincere il mio primo trofeo in nerazzurro”. Così Simonenatore dell'Inter, in conferenza stampa in vista del match di domani20.45 al Gewiss Stadium contro l'. “Domani dobbiamo sbollire l'euforia perchè ci attende unamolto, molto complicata.? Assolutamente sì. L'è quarta ed è una squadra che è in un continuo migliorarsi”.sa bene quali insidie nasconde la gara contro gli orobici: “Gasperini e l'da tanti anni stanno ...

