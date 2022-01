Inzaghi: «Contro la Juve abbiamo vinto meritatamente, un momento bellissimo, ma è già il passato» (Di sabato 15 gennaio 2022) Alla vigilia di Atalanta-Inter, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, presenta la gara in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Sulla Supercoppa vinta Contro la Juventus: «abbiamo vinto meritatamente Contro la Juventus, avversario che ha fatto un’ottima gara, rimanendo sempre in partita. Un momento bellissimo, ma è già il passato. Domani dovremo sbollire l’euforia, ci aspetta una gara complicata». Su Gasperini e l’Atalanta: «Lui e l’Atalanta da anni fanno bene, il calcio si è evoluto nel modo di coprire gli spazi. Domani sarà una partita importante per entrambe, fisica e bellissima come all’andata». Una sfida scudetto? «Assolutamente sì, loro sono quarti e negli ultimi tre ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 gennaio 2022) Alla vigilia di Atalanta-Inter, il tecnico nerazzurro, Simone, presenta la gara in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Sulla Supercoppa vintalantus: «lantus, avversario che ha fatto un’ottima gara, rimanendo sempre in partita. Un, ma è già il. Domani dovremo sbollire l’euforia, ci aspetta una gara complicata». Su Gasperini e l’Atalanta: «Lui e l’Atalanta da anni fanno bene, il calcio si è evoluto nel modo di coprire gli spazi. Domani sarà una partita importante per entrambe, fisica e bellissima come all’andata». Una sfida scudetto? «Assolutamente sì, loro sono quarti e negli ultimi tre ...

