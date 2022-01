Il violinista Alessandro Ciaramella muore di Covid | aveva 37 anni

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ilfa un'altra giovane vittima in Italia e sconvolge la comunità di Torre del Greco, nel Napoletano. Si tratta di, 37, che viveva nella città all'ombra del Vesuvio. Il ...

Era un talentuoso. Secondo quanto si apprende,Ciaramella era regolarmente vaccinato, ma il virus non gli ha lasciato scampo anche a causa di alcune sue patologie pregresse. ...... consente di ascoltare la voce del celebre soprano greco mentre il trio, formato daDino ...prende avvio "Sfere Sonore" con un'inconsueta quanto versatile formazione composta da...Il Covid fa un'altra giovane vittima in Italia e sconvolge la comunità di Torre del Greco, nel Napoletano. Si tratta di Alessandro Ciaramella, 37 anni, che viveva nella ...Un'altra giovane vittima del Covid in Italia. Si tratta di Alessandro Ciaramella, 37 anni, di Torre del Greco (Napoli). Il giovane, molto conosciuto nella cittadina alle pendici del ...