Fabrizio Corona coinvolto in un incidente: come sta

Attimi di paura per Fabrizio Corona, rimasto coinvolto in un incidente stradale nel modenese. A darne notizia è stato Il Resto del Carlino, che ha condiviso alcuni dettagli fino a questa mattina non noti al pubblico. Il fotografo non era alla guida dell'auto, ma lo scontro stando alle cronache è stato piuttosto violento.

Come riporta Il Resto del Carlino, il fotografo Fabrizio Corona non si trovava al volante al momento dell'incidente. Stava transitando nel modenese sulla A1 insieme ad altre persone, dirigendosi verso Milano, ma a un certo punto l'automobile è rimasta coinvolta in uno scontro. L'impatto è stato violento e sul posto sono accorsi subito gli agenti della polizia.

