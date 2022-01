Advertising

ilmeteoit : #ISOLE #TONGA, #Erutta #Vulcano #Sottomarino, c'è anche uno #Tsunami! #Video - barbaraboc : Tonga, erutta un vulcano sottomarino: l'istante dell'esplosione dalle immagini del satellite, la ce… - telodogratis : Erutta vulcano sottomarino, tsunami colpisce Tonga (VIDEO) - ilfaroonline : Erutta un vulcano sottomarino: allarme tsunami nel Pacifico - UnioneSarda : Erutta vulcano sottomarino, l’isola di #Tonga travolta da uno tsunami di 1,2 metri -

Ultime Notizie dalla rete : Erutta vulcano

Dopo una potente eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga - Hunga Ha apai scattato l'allarme tsunami in un'ampia area del Pacifico che include il regno di Tonga, le Fiji e la Nuova Zelanda. Lo riporta la BBC. Un'onda di ...AGI - L'eruzione di un vulcano sottomarino al largo di Tonga, Stato insulare della Polinesia, ha provocato uno tsunami con onde alte circa 1,2 metri, per il quale è stato emesso un allarme in diversi Paesi del sud del ...Il vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha?apai è eruttato con violenza provocando nell'immediato uno tsunami sulla costa di Nuku'alofa, capitale del Regno di Tonga. Il Paese si trova tra la Nuova Ze ...