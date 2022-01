Crisanti ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Alla fine dell’ondata Omicron in un modo o nell’altro tutti faremo i conti con il Covid” (Di sabato 15 gennaio 2022) Nei prossimi tre mesi tutti faremo il Covid? Alla fine dell’ondata Omicron ci sarà chi si è vaccinato e chi si è infettato e chi, purtroppo, è morto come conseguenza dell’infezione Covid”. Così Andrea Crisanti, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda su Nove, ha commentato le parole del professor Matteo Bassetti, che aveva dichiarato: “Nei prossimi tre mesi chi non ha fatto il Covid fino ad oggi lo farà. Ci saranno alcuni che lo faranno bene, ci saranno alcuni che lo faranno meno bene e ci saranno alcuni che lo faranno molto male. E tutti ne pagheremo le conseguenze”. “Questo è un virus che ha un indice di trasmissione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Nei prossimi tre mesiilci sarà chi si è vaccinato e chi si è infettato e chi, purtroppo, è morto come conseguenza dell’infezione”. Così Andrea, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda su, ha commentato le parole del professor Matteo Bassetti, che aveva dichiarato: “Nei prossimi tre mesi chi non ha fatto ilfino ad oggi lo farà. Ci saranno alcuni che lo faranno bene, ci saranno alcuni che lo faranno meno bene e ci saranno alcuni che lo faranno molto male. Ene pagheremo le conseguenze”. “Questo è un virus che ha un indice di trasmissione ...

