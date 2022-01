Covid: Giani, 'in Toscana contagi in discesa del 15%' (Di sabato 15 gennaio 2022) Firenze, 15 gen. - (Adnkronos) - "Questa settimana possiamo dire che sarà la prima in cui su base settimane il virus manifesta una discesa che io computo nell'ordine del 15%. Anche oggi come ieri 11mila contagiati, rispetto al picco del 4 gennaio con i 18.868 contagi, finalmente sul piano del contagio manifestiamo una discesa". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, facendo il punto, questa mattina a Firenze, sulle vaccinazioni pediatriche anti Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Firenze, 15 gen. - (Adnkronos) - "Questa settimana possiamo dire che sarà la prima in cui su base settimane il virus manifesta unache io computo nell'ordine del 15%. Anche oggi come ieri 11milaati, rispetto al picco del 4 gennaio con i 18.868, finalmente sul piano delo manifestiamo una". Lo ha detto il presidente della, Eugenio, facendo il punto, questa mattina a Firenze, sulle vaccinazioni pediatriche anti

