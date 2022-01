"Così il governo cade". Mieli, l'errore di calcolo sul Quirinale: non solo Berlusconi, chi non può essere eletto (Di sabato 15 gennaio 2022) “Deve essere chiaro a tutti che la candidatura di Silvio Berlusconi non è una buffonata”. Da Paolo Mieli è arrivato un sonoro ceffone a chi a sinistra minimizza la questione, non prendendo sul serio la possibilità che il leader di Forza Italia possa ottenere i voti necessari per essere eletto al Quirinale. Ospite di In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio, l'editorialista del Corriere della Sera è stato molto lucido nella sua analisi. “Inoltre deve essere chiaro che con qualsiasi presidente eletto a maggioranza, soprattutto se Berlusconi, il governo se ne va a casa e la legislatura finisce”, ha dichiarato Mieli, che poi ha aggiunto: “C'è Mario Draghi? Ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) “Devechiaro a tutti che la candidatura di Silvionon è una buffonata”. Da Paoloè arrivato un sonoro ceffone a chi a sinistra minimizza la questione, non prendendo sul serio la possibilità che il leader di Forza Italia possa ottenere i voti necessari peral. Ospite di In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio, l'editorialista del Corriere della Sera è stato molto lucido nella sua analisi. “Inoltre devechiaro che con qualsiasi presidentea maggioranza, soprattutto se, ilse ne va a casa e la legislatura finisce”, ha dichiarato, che poi ha aggiunto: “C'è Mario Draghi? Ci ...

