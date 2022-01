Birindelli | «In Supercoppa Inter superiore Rinnovo Dybala? Una barzelletta…»

(Di sabato 15 gennaio 2022) L’ex bianconeroha parlato del momento che sta vivendo la Juventus di Allegri Alessandro, ex calciatore della Juventus, in unavista a JuventusNews24 ha parlato del momento della squadra bianconera e non solo. Che partita è stata contro l’? «Inho visto un’alla Juve e questo si notava già dalle prime fasi di gioco. Anche nell’atteggiamento la squadra di Allegri è stata molto bassa, sapendo che di fronte aveva un avversario più forte, con più esperienza per un gruppo che viene da ormai tre anni di lavoro insieme, prima con Conte e ora con Inzaghi. I bianconeri sono in via di ricostruzione, ci sono tanti puntirogativi e tante conferme che ancora vanno ricercate». Possiamo ...

Advertising

junews24com : Birindelli: «Allegri sa cosa fare. Rinnovo Dybala? Una barzelletta» - ESCLUSIVA - -

Ultime Notizie dalla rete : Birindelli Supercoppa

Calcio News 24

si presenta con un 2+1, ma Peroni non sbaglia nulla: al primo riposo è 19 - 18 Paffoni. Bushati, dopo 10' conditi da 6 assist ma senza canestri, sale in cattedra con due dardi, Peroni ...si presenta con un 2+1, ma Peroni non sbaglia nulla: al primo riposo è 19 - 18 Paffoni. Bushati, dopo 10' conditi da 6 assist ma senza canestri, sale in cattedra con due dardi, Peroni ...In esclusiva per Juventusnews24, l’ex terzino juventino Alessandro Birindelli ha analizzato la situazione della squadra di Allegri: dai recenti risultati al rinnovo di Dybala. Ora deve costruire, quan ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L’ex bianconero Birindelli ha parlato del momento che sta vivendo la Juventus di Allegri Alessandro Birindelli, ex calciatore della Juventus, in una int ...