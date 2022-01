Atalanta, l’esterno può dire addio: c’è già l’accordo con il Newcastle! (Di sabato 15 gennaio 2022) Grazie alle prestazioni ottenute nell’ultima stagione, Robin Gosens è sotto l’attenta osservazione di molti club europei e, come riportato da Sky Sport, il Newcastle ci vuole provare davvero. Gosens, AtalantaIl club inglese infatti avrebbe già l’accordo con l’entourage del calciatore: ad attenderlo un contratto di tre anni e mezzo a 3 milioni e mezzo netti a stagione, il triplo di quello che guadagna a Bergamo. Ancora però non è stata presentata un’offerta ufficiale all’Atalanta. Il Newcastle vuole puntare su Gosens e per questo resta in attesa di ulteriori rassicurazioni sul suo rientro dall’infortunio, al momento previsto per il 15 febbraio. Dopo i prossimi controlli che il giocatore effettuerà con i nerazzurri, in caso di notizie positive, il Newcastle ... Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) Grazie alle prestazioni ottenute nell’ultima stagione, Robin Gosens è sotto l’attenta osservazione di molti club europei e, come riportato da Sky Sport, il Newcastle ci vuole provare davvero. Gosens,Il club inglese infatti avrebbe giàcon l’entourage del calciatore: ad attenderlo un contratto di tre anni e mezzo a 3 milioni e mezzo netti a stagione, il triplo di quello che guadagna a Bergamo. Ancora però non è stata presentata un’offerta ufficiale all’. Il Newcastle vuole puntare su Gosens e per questo resta in attesa di ulteriori rassicurazioni sul suo rientro dall’infortunio, al momento previsto per il 15 febbraio. Dopo i prossimi controlli che il giocatore effettuerà con i nerazzurri, in caso di notizie positive, il Newcastle ...

