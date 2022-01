Volley, calendario 18^ giornata Superlega 2021/2022: programma, orari e diretta tv (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il calendario della diciottesima giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Il Covid-19 continua a condizionare fortemente il calendario del girone di ritorno. Sono infatti posticipate Civitanova-Milano, Modena-Ravenna e Vibo Valentia-Cisterna. Si sono invece già svolte, lo scorso 2 gennaio, il big match Trento-Perugia (vinto dai Block Devils al tie-break) e Piacenza-Monza (vinto 3-0 dai piacentini). L’unico incontro che andrà dunque in scena regolarmente sarà Taranto-Verona, in programma alle ore 15.30 di domenica 16 gennaio. Turno di riposo per la Kioene Padova. Di seguito il programma dettagliato e come vedere in diretta tv e ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ildella diciottesimadi andata del campionato didimaschile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Il Covid-19 continua a condizionare fortemente ildel girone di ritorno. Sono infatti posticipate Civitanova-Milano, Modena-Ravenna e Vibo Valentia-Cisterna. Si sono invece già svolte, lo scorso 2 gennaio, il big match Trento-Perugia (vinto dai Block Devils al tie-break) e Piacenza-Monza (vinto 3-0 dai piacentini). L’unico incontro che andrà dunque in scena regolarmente sarà Taranto-Verona, inalle ore 15.30 di domenica 16 gennaio. Turno di riposo per la Kioene Padova. Di seguito ildettagliato e come vedere intv e ...

