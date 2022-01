Vietata la plastica monouso: resta quella biocompostabile. La classica furbata all’italiana? (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ entrata in vigore, direi definitivamente, la direttiva Sup (single use plastic) che vieta l’uso di piatti e di altre stoviglie in plastica monouso. Tutto sommato, se consideriamo che l’Italia era uno dei maggiori utilizzatori mondiali di piatti di plastica usa e getta, è persino straordinario che il cambiamento sia avvenuto, stia avvenendo, senza scossoni e proteste e apparentemente rispettando le nuove norme. resta un conflitto aperto, che è quello sulle plastiche biocompostabili. Il decreto italiano di recepimento “salva” la possibilità di usare piatti e posate biocompostabili. C’è chi dice che è una truffa, o una furbata all’italiana. Ma la storia di questo conflitto è diversa. In Italia è nata e si è sviluppata la sperimentazione, l’industria, la cultura del Mater Bi e delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ entrata in vigore, direi definitivamente, la direttiva Sup (single use plastic) che vieta l’uso di piatti e di altre stoviglie in. Tutto sommato, se consideriamo che l’Italia era uno dei maggiori utilizzatori mondiali di piatti diusa e getta, è persino straordinario che il cambiamento sia avvenuto, stia avvenendo, senza scossoni e proteste e apparentemente rispettando le nuove norme.un conflitto aperto, che è quello sulle plastiche biocompostabili. Il decreto italiano di recepimento “salva” la possibilità di usare piatti e posate biocompostabili. C’è chi dice che è una truffa, o una. Ma la storia di questo conflitto è diversa. In Italia è nata e si è sviluppata la sperimentazione, l’industria, la cultura del Mater Bi e delle ...

