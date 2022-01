Valentino Rossi riparte da Imola con Fanatec GT WCE (Di venerdì 14 gennaio 2022) Valentino Rossi riparte da Imola con con Fanatec GT WCE. È dei giorni scorsi la notizia che il nove volte campione del mondo di MotoGP farà parte del Team Wrt Audi e gareggerà nel GT World Challenge Europe. La prima tappa della stagione 2022 è fissata per il 3 aprile e si correrà ad Imola, dopo due giorni di prove al Paul Ricard (7-8 marzo). Valentino Rossi correrà il GT World Challenge Europe Valentino Rossi riparte da Imola: come sarà la nuova avventura del campionissimo? Sicuramente la nuova avventura a quattro ruote di Valentino Rossi sarà entusiasmante come del resto lo è stata tutta la sua carriera. The Doctor è pronto a scendere in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022)dacon conGT WCE. È dei giorni scorsi la notizia che il nove volte campione del mondo di MotoGP farà parte del Team Wrt Audi e gareggerà nel GT World Challenge Europe. La prima tappa della stagione 2022 è fissata per il 3 aprile e si correrà ad, dopo due giorni di prove al Paul Ricard (7-8 marzo).correrà il GT World Challenge Europeda: come sarà la nuova avventura del campionissimo? Sicuramente la nuova avventura a quattro ruote disarà entusiasmante come del resto lo è stata tutta la sua carriera. The Doctor è pronto a scendere in ...

