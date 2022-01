Ungheria | primo paese a partire con la quarta dose | ma l’Ema frena

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Di tutti i Paesi europei, l’è quello con il tasso di vaccinazione tra i più bassi: solo 6 milioni di persone hanno ricevuto due dosi, 3 milioni la terza. Allora perché stanno già cominciando a somministrare la? Partiamo con il fare un quadro della situazione. Israele e Cile sono gli unici paesi al mondo che hanno già iniziato a somministrarla, mentre per quanto riguarda l’Europa, in particolare i Paesi dell’Unione Europea, solo Danimarca, Grecia e Spagna hanno iniziato a fare qualche passo avanti, limitandola solo alle persone più fragili. La variante Omicron sta imponendo nuove regolamentazioni a livello di quarantena e delle sue tempistiche, ma soprattutto sta diventando una fonte sempre maggiore di pressione per gli Stati a dover affrettare le somministrazioni delle dosi di vaccino. L’Olanda è uno dei ...