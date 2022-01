Traffico Roma del 14-01-2022 ore 08:00 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Luceverde Roma entrata raccordo sulla diramazione Roma Sud code sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo tra Fiorentini il raccordo è ancora Tractor c’è il mare Togliatti in direzione tangenziale Gianluca e file verso il centro sulla Flaminia e anche code sulla Ardeatina divieto di transito oggi e domani in via Valnerina per lavori tra via Frasso Sabino via di Villa Chigi andando in direzione di quest’ultima possibilità di rallentamenti in Piazza della Repubblica per la cerimonia funebre di David Sassoli in programma alle 12 presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri sono possibili le chiusure le deviazioni intorno alla piazza del dei fogli di cose di altre notizie potete consultare il sito Roma.uci mete.it da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Luceverdeentrata raccordo sulla diramazioneSud code sul tratto Urbano della A24-teramo tra Fiorentini il raccordo è ancora Tractor c’è il mare Togliatti in direzione tangenziale Gianluca e file verso il centro sulla Flaminia e anche code sulla Ardeatina divieto di transito oggi e domani in via Valnerina per lavori tra via Frasso Sabino via di Villa Chigi andando in direzione di quest’ultima possibilità di rallentamenti in Piazza della Repubblica per la cerimonia funebre di David Sassoli in programma alle 12 presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri sono possibili le chiusure le deviazioni intorno alla piazza del dei fogli di cose di altre notizie potete consultare il sito.uci mete.it da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Fuga dopo l'ultima condanna, stanato il narcos dei Puccinelli NAPOLI. A ottobre scorso la Cassazione gli ha confermato la condanna a 4 anni e 7 mesi per traffico di sostanze stupefacenti e l'altro ieri per Marco La Rocca, 35enne del rione Traiano vicino ai Puccinelli, è finita la breve latitanza. A rintracciarlo sono stati i poliziotti della sezione "...

Roma, funerali David Sassoli: possibili deviazioni o stop per trasporto pubblico in Piazza della Repubblica ...di Roma Servizi per la Mobilità. "Domani, dalle 12, in piazza della Repubblica, si celebreranno i funerali del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. In base alle discipline di traffico ...

Blocco traffico Roma 2022: i giorni dello stop SicurAUTO.it David Sassoli, funerale blindato. Presenti Macron, Mattarella, Draghi, von der Leyen, Michel e la Presidente greca Funerali di Stato “blindati” per rendere onore al presidente del parlamento europeo, David Sassoli, morto a 65 anni. Il percorso che il feretro seguirà questa mattina ...

Le grandi città sono finite in lockdown - Ansa Ristoranti e alberghi in difficoltà, le grandi città sono prigioniere dell'Omicron: la sua diffusione e la paura del contagio riducono le uscite mentre salgono le assenze negli uffici e nelle scuole ...

