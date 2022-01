Toyota GR GT3 - Prove tecniche di una coupé da competizione

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 14 gennaio 2022) In occasione del Tokyo Auto Salon, laha dato un segnale molto forte al mondo del motorsport. La TGR (Gazoo Racing) ha infatti svelato la GR GT3 Concept, un ambizioso progetto che non deriva da alcun modello attualmente prodotto in serie.Solo per i clienti sportivi. Lanasce espressamente per la categoria GT3 delle competizioni in pista e rappresenta un possibile modello destinato ai clienti sportivi, ai quali, oggi, la Casa offre già una serie di prodotti dedicati, come le varianti racing della Supra. L'approccio è lo stesso che ha caratterizzato la GR Yaris, dove non esiste un diretto legame con la vettura di partenza e la vettura nasce con forti priorità. In questo caso la Casa non ha fornito molti dettagli, ma sappiamo che la GR GT3 Concept è stata sviluppata in base ai dettami del ...