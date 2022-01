Torino, bambina di tre anni precipita dal quarto piano: è in gravi condizioni (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono gravi le condizioni di una bambina di 3 anni che questa sera in via Milano, a Torino, è caduta dal quarto piano in circostanze da chiarire. È accaduto poco prima delle 22. Soccorsa... Leggi su ilmattino (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sonoledi unadi 3che questa sera in via Milano, a, è caduta dalin circostanze da chiarire. È accaduto poco prima delle 22. Soccorsa...

franconemarisa : RT @rtl1025: ?? È morta la bambina di tre anni che ieri sera, a #Torino, è precipitata dal quarto piano di un palazzo di via Milano - CrostataraRoma5 : RT @rtl1025: ?? È morta la bambina di tre anni che ieri sera, a #Torino, è precipitata dal quarto piano di un palazzo di via Milano - quotidianopiem : E’ morta la bambina di tre anni caduta dal balcone a Torino - ChiaraPottini : RT @TgrRai: #Torino, morta la bambina precipitata ieri sera dal quarto piano in via Milano. Arrivata al pronto soccorso in condizioni dispe… - TgrRai : #Torino, morta la bambina precipitata ieri sera dal quarto piano in via Milano. Arrivata al pronto soccorso in cond… -