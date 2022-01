Tomori ai tifosi Milan | «Torno il prima possibile A presto»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del difensore rossonero Fikayo, difensore del, manda un messaggio ai suoidopo l’intervento a cui si è sottoposto in giornata. Le sue parole: «Operazione riuscita oggi, con l’obiettivo di tornare in campo ilGrazie a tutti per i messaggi di supporto. Ci vediamo» Successful surgery today, aiming to return to the pitch as soon as possible??.Thank you all for your messages of support??.Operazione riuscita oggi, con l'obiettivo di tornare in campo il??.Grazie a tutti per i messaggi di supporto??.Ci vediamo?. https://t.co/JX2wfOHTyh— Fikayo(@fikayo) January 14, 2022 L'articolo proviene da Calcio ...