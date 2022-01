Speranza vuole farci “abituare” al green pass (Di venerdì 14 gennaio 2022) Cambiano le dittature ma la megalomania dei suoi artefici è sempre la stessa. Se una volta un signore dalla mascella volitiva poteva vantarsi delle oramai proverbiali otto milioni di baionette, oggigiorno un evanescente Robespierre in giacca e cravatta, il ministro Roberto Speranza, si esalta per aver sommerso gli italiani sotto una montagna di green pass. Tant’è che in occasione del question time alla Camera, svoltosi mercoledì scorso, ha trionfalmente annunciato che in tale data erano già stati scaricati 194 milioni di abominevoli lasciapassare sanitari per vivere. “La strategia del governo continuerà a puntare in maniera molto significativa sul green pass”, ha solennemente dichiarato il ministro della Salute, dimostrando l’intenzione di non modificare di una virgola una linea di ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 14 gennaio 2022) Cambiano le dittature ma la megalomania dei suoi artefici è sempre la stessa. Se una volta un signore dalla mascella volitiva poteva vantarsi delle oramai proverbiali otto milioni di baionette, oggigiorno un evanescente Robespierre in giacca e cravatta, il ministro Roberto, si esalta per aver sommerso gli italiani sotto una montagna di. Tant’è che in occasione del question time alla Camera, svoltosi mercoledì scorso, ha trionfalmente annunciato che in tale data erano già stati scaricati 194 milioni di abominevoli lasciaare sanitari per vivere. “La strategia del governo continuerà a puntare in maniera molto significativa sul”, ha solennemente dichiarato il ministro della Salute, dimostrando l’intenzione di non modificare di una virgola una linea di ...

