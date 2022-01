Sottomissione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tecnicamente, un limpido atto di il comunicato con cui, al termine del vertice, si indica in Silvio Berlusconi per “autorevolezza”, “esperienza”, vita, opere e miracoli, il candidato del centrodestra per il Quirinale, gli si assicura sostegno e gli si chiede - proprio così: gli si chiede – di “sciogliere positivamente la riserva”. Mica male: chi sognava di fare la Le Pen italiana, mettendosi all’opposizione di Draghi per rubare voti a Salvini sognando palazzo Chigi; chi si voleva annettere Forza Italia e andò al governo con i grillini, lei che in Europa è con i conservatori, lui che è con i sovranisti, quelli che evitavano pure le foto col vecchio leader, insomma una coalizione dove ognuno fa quel che vuole, non ce la fanno a dire no, sia pur con mille retropensieri. E non solo dicono sì, ma si consegnano letteralmente a Berlusconi. Chi perché ha fatto il ministro, chi perché ne teme ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tecnicamente, un limpido atto di il comunicato con cui, al termine del vertice, si indica in Silvio Berlusconi per “autorevolezza”, “esperienza”, vita, opere e miracoli, il candidato del centrodestra per il Quirinale, gli si assicura sostegno e gli si chiede - proprio così: gli si chiede – di “sciogliere positivamente la riserva”. Mica male: chi sognava di fare la Le Pen italiana, mettendosi all’opposizione di Draghi per rubare voti a Salvini sognando palazzo Chigi; chi si voleva annettere Forza Italia e andò al governo con i grillini, lei che in Europa è con i conservatori, lui che è con i sovranisti, quelli che evitavano pure le foto col vecchio leader, insomma una coalizione dove ognuno fa quel che vuole, non ce la fanno a dire no, sia pur con mille retropensieri. E non solo dicono sì, ma si consegnano letteralmente a Berlusconi. Chi perché ha fatto il ministro, chi perché ne teme ...

borghi_claudio : @verdini71 @boni_castellane @marco_borrano @fdragoni @franborgonovo @Capezzone Per nessun motivo. Nessuno. Semplice… - PietroSalvatori : Sottomissione Salvini e Meloni si consegnano a Berlusconi, che diventa il vero kingmaker del Quirinale. Il Cav può… - HuffPostItalia : Sottomissione - bshdsamurai : Adesso i poltronari hanno assaggiato il voluttuoso piacere che conferisce il bastone della sottomissione anche dett… - Edorsi53 : Trecento panchine in bianconero domani per #Allegri. Al di là dell'esito, la migliore a parer mio è… -