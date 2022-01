Sick Luke | X2 è l' album più venduto in Italia

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Nella settimana di lancio, i servizi streaming hanno dedicato ale copertine delle loro maggiori playlist: New Music Friday, Plus Ultra, Zona Trap e Graffiti Pop (Spotify), Rap It (Apple ...

in vetta alle classifiche: 'X2' (Carosello Records, distribuzione Virgin/Universal), il suo primo album, esordisce al 1° posto della classifica di vendite GFK e al 1° posto della ...ROMA, 14 GEN Ha conquistato al debutto la vetta della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti in Italia, nella settimana compresa tra il 7 e il 13 gennaio, "X2", primo disco di, uscito per Carosello Records (distribuzione Virgin/Universal) venerdì 7 gennaio. Un riscontro che travalica i confini nazionali: il disco infatti è il terzo album al mondo più ascoltato ...Sick Luke in vetta alle classifiche: “X2” (Carosello Records, distribuzione Virgin/Universal), il suo primo album, esordisce al 1° posto della classifica di vendite GFK e al ...L’esordio discografico dell’ex membro della Dark Polo Sick Luke era il progetto più atteso di inizio 2022: “X2” raccontato ...