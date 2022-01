Sciopero trasporti a Roma oggi 14 gennaio 2022 | a rischio bus e metro | gli orari

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Sarà un venerdì nero e di passione quello che dovranno affrontarei pendolari della Capitale. Sì, perché è stato indetto unoe il trasporto pubblico si ferma, i lavoratori incrociano le braccia. Si tratta, in realtà, di una mobilitazione che investirà e riguarderà tutta Italia ed è voluta da diverse sigle Sindacali (Filt Cgil, Fit Cisl, Uile Ugl Fna).Atac14di bus eCome fa sapere l’azienda capitolina dei, sulla rete Atac losarà di quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Lo, tra l’altro, riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di ...

Gli orari delloLoavrà orari diversi di città in città. 'Lo- spiegano i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri - avrà ...Oggi venerdì 14 gennaio dalle ore 9 alle ore 13, a causa di unoche interessa il personale del gestore dell'infrastruttura Ferrovienord, il servizio su alcune linee Trenord potrà subire cancellazioni e variazioni. In particolare potranno essere ...Sciopero dei mezzi pubblici, oggi 14 gennaio. Ma quali sono gli orari e le corse disponibili? Vediamo insieme tutto quello che c'è da sapere ...Sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale in Liguria oggi venerdì 14 gennaio. Già la settimana scorsa le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna avevano ...