Roma, scontri nella sede della Cgil contro i Green pass: si cercano i colpevoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma – E’ in corso, dalle prime ore della mattinata odierna, da parte della Digos della Questura l’esecuzione di misure cautelari, emesse dal Gip del Tribunale di Roma a seguito della richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di soggetti che si ritiene abbiano preso parte attiva nelle azioni perpetrate lo scorso 9 ottobre (leggi qui) ai danni della sede nazionale del principale sindacato dei lavoratori italiano: la Cgil. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui per leggere ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 gennaio 2022)– E’ in corso, dalle prime oremattinata odierna, da parteDigosQuestura l’esecuzione di misure cautelari, emesse dal Gip del Tribunale dia seguitorichiestalocale ProcuraRepubblica, nei confronti di soggetti che si ritiene abbiano preso parte attiva nelle azioni perpetrate lo scorso 9 ottobre (leggi qui) ai danninazionale del principale sindacato dei lavoratori italiano: la. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca qui per leggere ...

