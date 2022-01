Prof no Vax senza Ffp2, gli studenti escono dalla classe e lei chiama la polizia che la multa: non aveva nemmeno il Super green pass… (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un pessimo esempio di ‘insegnamento’ (in particolare modo ‘civico’), quello verificatosi all’interno di una scuola media del modenese dove, nonostante vi fosse stato un caso di positività all’interno della classe, per il secondo giorno consecutivo, l’insegnante si è presentata in aula con la mascherina chirurgica anziché – come previsto dal regolamento – la Ffp2. Un gesto al quale i ragazzi avrebbero reagito alzandosi dai banchi ed uscendo quindi dall’aula. Prof no Vax prima rifila una nota collettiva alla classe, uscita perché non aveva la Ffp2, poi si avventura in discorsi contro il vaccino Come raconta la ‘Gazzetta di Modena’, che ha rilanciato la notizia, piuttosto che correre ai ripari, magari chiedendo in direzione il ‘giusto’ dispositivo di protezione, una volta che i ragazzi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un pessimo esempio di ‘insegnamento’ (in particolare modo ‘civico’), quello verificatosi all’interno di una scuola media del modenese dove, nonostante vi fosse stato un caso di positività all’interno della, per il secondo giorno consecutivo, l’insegnante si è presentata in aula con la mascherina chirurgica anziché – come previsto dal regolamento – la. Un gesto al quale i ragazzi avrebbero reagito alzandosi dai banchi ed uscendo quindi dall’aula.no Vax prima rifila una nota collettiva alla, uscita perché nonla, poi si avventura in discorsi contro il vaccino Come raconta la ‘Gazzetta di Modena’, che ha rilanciato la notizia, piuttosto che correre ai ripari, magari chiedendo in direzione il ‘giusto’ dispositivo di protezione, una volta che i ragazzi ...

La7tv : #piazzapulita Selvaggia #Lucarelli contro il prof Tutino: 'Il green pass è il bilanciamento tra la sua decisione di… - Corriere : Crema, prof No vax sospesa: «Non voglio il sacro siero». La sindaca: «Voleva forse un premio?» - Pecjosef : Il prof no vax Tutino: 'Mio esonero per sciopero fame ha aperto varco, stanno aderendo in tanti' - infoitinterno : Il prof. Silvestri insultato dai no-vax per la laura honoris causa a Fauci: 'La scienza vincerà sulle scemenze' - infoitinterno : Il prof. Silvestri insultato dai no-vax per la laurea honoris causa a Fauci: 'La scienza vincerà sulle scemenze' -