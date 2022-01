Presi i due rapinatori incubo di Ostia e Dragona: volevano svaligiare una farmacia dell’Axa (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ostia – Sono stati fermati i due rapinatori seriali che negli ultimi mesi erano diventati l’incubo delle farmacie di Ostia e Dragona. Da tempo, infatti, i poliziotti del X Distretto Lido erano sulle loro tracce, e l’occasione per coglierli in flagrante è finalmente arrivata nel pomeriggio di martedì 11 gennaio, quando i malviventi hanno tentato una rapina in una farmacia di via di Macchia Saponara, nel quartiere Axa. Mentre uno dei due è rimasto in auto – una Panda 4×4 la cui targa era stata coperta con una mascherina anti-Covid -, l’altro è entrato nella farmacia e, armato di coltello, ha minacciato una delle commesse per farsi consegnare parte dell’incasso. Nel frattempo, però, sono arrivati i poliziotti, che sono riusciti a bloccare il malvivente prima che potesse ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 gennaio 2022)– Sono stati fermati i dueseriali che negli ultimi mesi erano diventati l’delle farmacie di. Da tempo, infatti, i poliziotti del X Distretto Lido erano sulle loro tracce, e l’occasione per coglierli in flagrante è finalmente arrivata nel pomeriggio di martedì 11 gennaio, quando i malviventi hanno tentato una rapina in unadi via di Macchia Saponara, nel quartiere Axa. Mentre uno dei due è rimasto in auto – una Panda 4×4 la cui targa era stata coperta con una mascherina anti-Covid -, l’altro è entrato nellae, armato di coltello, ha minacciato una delle commesse per farsi consegnare parte dell’incasso. Nel frattempo, però, sono arrivati i poliziotti, che sono riusciti a bloccare il malvivente prima che potesse ...

Advertising

AGR_web : Acilia, arrestati due rapinatori, presi mentre, coltelli in pugno, svuotavano la cassa di una farmacia Avevano rap… - ilfaroonline : Presi i due rapinatori incubo di Ostia e Dragona: volevano svaligiare una farmacia dell’Axa - 00000000727p2 : I due 10 della Juventus e del Milan presi a parametri zero in due anni non è possibile #Dybala - AlbertoSomma4 : @GandolfoDomini1 Zero dosi, in due anni, quasi tre, preso nulla e tamponi sempre negativi. I miei genitori si sono… - F40783678 : RT @itmysteriousguy: Quanto sono TROIA a prendere due cazzi in bocca contemporaneamente? Sono insaziabile, lo so...li ho presi fino in gol… -