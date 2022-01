Piazza Alario | mancano i nuovi alberi Comitato scrive al neo-assessore

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “, dove sono idi?”. È una delle tante domande che ildi quartiere ‘Salviamo’ pone al neo delegato all’urbanistica, Michele Brigante. Il presidente Ciro Caliendo: “A nome delcivico costituito 6 anni fa per tutelare l’identità e la memoria storica dell’omonimo luogo, Le rivolgo la presente richiesta di informazioni sulle concrete prospettive di completamento dell’intervento predisposto dall’Amministrazione per il suo recupero. Ciò, in quanto alla fine dello scorso anno e dopo ben 13 mesi di recinzione, l’apertura di una metà circa dellaè stata accompagnata dalla delimitazione, con una ...

E' stata riaperta al pubblico la storica, in pieno centro a Salerno, con una nuova pavimentazione in pietra lavica, moderne giostrine per bambini e comode panchine. Una riapertura che era attesa da tempo, nonostante le ...di Erika Noscheseriaperta a metà, insorge il comitato. Da alcuni giorni, infatti, sono state smontate le transenne del cantiere per la realizzazione di un parco giochi ma si potrà usufruire della...Predisporre la manutenzione della storica fontana, dei giardini di via Benedetto Croce, in stato di degrado, e rigenerare il verde con nuove piantumazioni. Il comitato civico Salviamo Piazza Alario, c ...