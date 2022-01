Paura a Roma, camper esplode a Corso Francia: fiamme e alta colonna di fumo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ancora un incendio nella capitale: questa volta ad aver preso fuoco è stato un camper, in zona Corso Francia. Il fatto è avvenuto non molto tempo fa, quindi nella prima serata di oggi, 14 gennaio 2022. La dinamica non è ancora chiara, le forze dell’ordine devo infatti ancora eseguire le indagini. Il fatto è avvenuto precisamente in via Svezia all’altezza del viadotto in Corso Francia. Si è sentito un forte boato, poi denso fumo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, per la precisione il II Gruppo Parioli insieme al XV Gruppo Cassia. Allertati anche i Vigili del Fuoco. Al momento non risultano persone ferite. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con la strada chiusa temporaneamente. Leggi anche: Terribile incidente a Roma, scontro tra auto e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ancora un incendio nella capitale: questa volta ad aver preso fuoco è stato un, in zona. Il fatto è avvenuto non molto tempo fa, quindi nella prima serata di oggi, 14 gennaio 2022. La dinamica non è ancora chiara, le forze dell’ordine devo infatti ancora eseguire le indagini. Il fatto è avvenuto precisamente in via Svezia all’altezza del viadotto in. Si è sentito un forte boato, poi denso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, per la precisione il II Gruppo Parioli insieme al XV Gruppo Cassia. Allertati anche i Vigili del Fuoco. Al momento non risultano persone ferite. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con la strada chiusa temporaneamente. Leggi anche: Terribile incidente a, scontro tra auto e ...

Ultime Notizie dalla rete : Paura Roma Vincenzo Salemme porta in scena: Napoletano? E famme 'na pizza! ... a 30 km da Napoli, posso dichiararmi napoletano doc? Io che da bambino avevo paura di Napoli ... Bacoli, io che ho una casa a Roma, posso dichiararmi napoletano a tutto tondo? Questa è la domanda che ...

Covid, 186.253 test positivi registrati nelle ultime 24 ore ... quando la sede nazionale della Cgil è stata presa d'assalto e danneggiata a Roma, nel corso di una ... "Abbiate paura e aspettatevi il peggio. Questo è per il vostro passato, presente e futuro", ...

Paura a Roma: 50enne barricato in casa Il Corriere della Città Nei brani del Festival di Sanremo tanto amore e (quasi) niente Covid Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Il Festival di Sanremo al (secondo ... fine le mascherine" e più diffusamente dalla Rappresentante di Lista quando esclama "che paura intorno... è la fine del mondo" ...

Pd: Letta, 'bandiera su questione giovanile, sempre più convinto' Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Sono sempre più convinto di mettere la bandiera sulla questione giovanile. E' la chiave, perchè vedo un Paese che tende a marginalizzare questa priorità". Lo ha detto Enric ...

