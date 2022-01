Mobilità docenti e ATA, ancora negata la precedenza a chi assiste familiare con disabilità (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mobilità docenti, ATA e personale educativo per il triennio 2022/25: il nuovo contratto che disciplinerà i trasferimenti e i passaggi di cattedra, di ruolo o di profilo continuerà a negare la possibilità di usufruire di una precedenza per il personale che assiste familiare con disabilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022), ATA e personale educativo per il triennio 2022/25: il nuovo contratto che disciplinerà i trasferimenti e i passaggi di cattedra, di ruolo o di profilo continuerà a negare la possibilità di usufruire di unaper il personale checon. L'articolo .

