“Maria De Filippi ha trovato la sua erede” | notizia bomba | si prepara un passaggio del testimone epocale

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Unaper tutti i fan dide. Il nuovo progetto svela tutto, hala sua pupilla: il futuro è scrittodehala sua beniamina (Youtube)Girano voci importanti, sude. La regina di Mediaset sembra aver individuato la suatelevisiva, quella che continuerà la sua striscia di successo e format vincenti. In cantiere un nuovo progetto pazzesco con lei, che per la prima volta le vedrà affiancate in prima serata su Canale 5. Ormai è tutto deciso e il futuro è scritto: l’è stata trovata. Leggi anche >>> “Mi si spezza il cuore”: bruttissimaad Amici21, è successo proprio sul più ...

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Il pubblico appassionato del people show diDesi chiede cosa succeda ai protagonisti delle storie dopo l'apertura della celebre busta. Verissimo sarà dietro le quinte di 'C'è posta per ...Sabato 15 gennaio in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento di stagione conDee il suo imperdibile show ' C'è Posta per Te '. Leggi Anche Debutto vincente per 'C'è Posta per te' ...Il programma di Silvia Toffanin avrà uno spazio dedicato al people show della collega Maria De Filippi: i dettagli della 'sinergia' ...Oggi, 14 gennaio, il talent show di Maria De Filippi, Amici 21, va in onda, l'attesa finalmente è finita e vedremo un nuovo daytime ...