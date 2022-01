Maria De Filippi, arriva la grande notizia per lei: una gioia indescrivibile. Fan commossi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Per Maria De Filippi arriva la grande notizia che tutti stavano aspettando, ecco cosa la aspetta il prossimo mese: i fan non vedono l’ora. Maria De Filippi è una delle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 14 gennaio 2022) PerDelache tutti stavano aspettando, ecco cosa la aspetta il prossimo mese: i fan non vedono l’ora.Deè una delle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IlContiAndrea : Sul palco del Teatro Ariston appariranno anche Maria De Filippi, Elodie e Frida Bollani a #Sanremo2022 per lanciare… - ilarialr : @sigarettaxduee è sempre stato il mio lavoro preferito se a 6 anni mi chiedevi cosa vuoi fare da grande io ti rispo… - RossiLeonardo8 : RT @cicciogia: Ha creato più mostri Maria De Filippi che Stephen King. - infoitcultura : Amici 21, Maria De Filippi cambia le regole: introdotta una novità assoluta - Th3BestMadrigal : //like we say in italy: 'manco se mi danno 1000 euro e Maria de Filippi mi fa vincere Amici' -