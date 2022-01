L' ultimo saluto a Sassoli | la moglie “Vita bella finita troppo presto”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sarà dura, durissima, ma in questi anni ci hai dimostrato che niente è impossibile”. Le commosse parole dellaAlessandra Vittorini sono la migliore sintesi del grande vuoto lasciato da David, presidente del Parlamento Europeo, scomparso l'11 gennaio all'età di 65 anni. Nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Roma, si sono svolti i funerali di Stato.Il feretro, sul quale campeggiava la bandiera dell'Unione Europea, è stato ricevuto con il picchetto d'onore, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, e le istituzioni Ue: la presidente ad interim del Parlamento europeo Roberta Metsola, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni.In chiesa visibilmente commossi ...

Finita la funzione sono iniziati i ricordi degli amici e dei colleghi di David Sassoli, Elisa Anzaldo, giornalista amica e collega del TG1 è stata la prima a prendere la parola, con un lungo e ...a David Sassoli nella basilica di Santa Maria degli Angeli. Ad accogliere il feretro, avvolto dalla bandiera dell'Unione europea , il picchetto d'onore secondo il protocollo previsto dai ...David era un uomo di tutti, la politica per lui era democrazia, voleva un'Europa Unita". Nel suo saluto la moglie di Sassoli ha ricordato: "Ci siamo cercati e trovati sui banchi di scuola, ti ho ...