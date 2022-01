Lecce, tamponamento davanti al drive through | Video (Di venerdì 14 gennaio 2022) É stato necessario l'intervento della polizia locale e dei sanitari del 118 a Copertino, quando diverse auto in fila per il tampone sono state coinvolte in un maxi tamponamento. Un automobilista distratto ha innescato l'incidente, che ha poi creato ulteriori disagi e ritardi per i pazienti in attesa di sottoporsi a tampone. Incidente sull'A1, autocisterna a fuoco: morte due persone Video Grave incidente questa mattina sull'autostrada A1, in direzione Milano, dove è avvenuto ...Bojo Il premier britannico Boris Johnson è stato coinvolto in un tamponamento mentre ... Maxi tamponamento in Cina: 56 veicoli coinvolti None I feriti, fortunatamente lievi, hanno fatto ricorso alle cure mediche. L'incidente ha causati ulteriori rallentamenti e disagi alle persone in coda. Copertino si trova al centro di ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 gennaio 2022) É stato necessario l'intervento della polizia locale e dei sanitari del 118 a Copertino, quando diverse auto in fila per il tampone sono state coinvolte in un maxi. Un automobilista distratto ha innescato l'incidente, che ha poi creato ulteriori disagi e ritardi per i pazienti in attesa di sottoporsi a tampone. Incidente sull'A1, autocisterna a fuoco: morte due personeGrave incidente questa mattina sull'autostrada A1, in direzione Milano, dove è avvenuto ...Bojo Il premier britannico Boris Johnson è stato coinvolto in unmentre ... Maxiin Cina: 56 veicoli coinvolti None I feriti, fortunatamente lievi, hanno fatto ricorso alle cure mediche. L'incidente ha causati ulteriori rallentamenti e disagi alle persone in coda. Copertino si trova al centro di ...

