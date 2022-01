Irpef, la riforma avvantaggia i redditi medio-alti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Per porre un freno alla crisi finanziaria innescata dall’emergenza pandemica da Covid-19, che ha portato ad un aggravamento delle condizioni socio-economiche della maggior parte dei contribuenti, il Governo sta valutando il modo migliore di poter venire incontro agli italiani. Dalla Legge di Bilancio alle misure per contrastare i rincari, sono diversi i provvedimenti attesi nei primi mesi del 2022. Tra questi c’è anche la riforma dell’Irpef, la quale, però, sta già facendo ampiamente discutere. Stando alle stime dei consulenti, infatti, si tratterà di una mossa che arrecherà beneficio solamente alle fasce di reddito medio-alte della popolazione. I calcoli degli esperti sulla base dei parametri della riforma Irpef Chi si aspettava delle buone notizie in questa prima parte del nuovo anno, con ogni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Per porre un freno alla crisi finanziaria innescata dall’emergenza pandemica da Covid-19, che ha portato ad un aggravamento delle condizioni socio-economiche della maggior parte dei contribuenti, il Governo sta valutando il modo migliore di poter venire incontro agli italiani. Dalla Legge di Bilancio alle misure per contrastare i rincari, sono diversi i provvedimenti attesi nei primi mesi del 2022. Tra questi c’è anche ladell’, la quale, però, sta già facendo ampiamente discutere. Stando alle stime dei consulenti, infatti, si tratterà di una mossa che arrecherà beneficio solamente alle fasce di reddito-alte della popolazione. I calcoli degli esperti sulla base dei parametri dellaChi si aspettava delle buone notizie in questa prima parte del nuovo anno, con ogni ...

