Il modello Simone Inzaghi si riassume in una parola: libertà

Primo capitolo: ritorno da Reggio Emilia, dopo il successo sul Sassuolo. Il pullman dell'Inter si ferma in Autogrill, Barella e Brozovic spendono 200 euro e comprano snack e cioccolate per la squadra. Secondo capitolo. L'Inter ha vinto a Salerno, è in aereo verso Milano, il giorno dopo in programma un allenamento per il pomeriggio. I giocatori chiedono a Inzaghi di spostarlo al mattino, così da avere un giorno e mezzo di riposo. Concesso. Così il Corriere della Sera riassume il modello Inzaghi, sintetizzabile in una parola: libertà. Il segreto dell'Inter vincente e piacevole è lui, il suo approccio al gruppo. La gestione di Appiano è cambiata. Gli allenamenti non durano mai più di un'ora, prima erano anche il doppio, la tattica si fa in partitella e non con esercizi specifici.

