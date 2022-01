I presidenti di A contro Commisso e le sue frecciate: l'Inter si aspetta il deferimento (Di venerdì 14 gennaio 2022) Fra i presidenti di Serie A serpeggia un certo malumore e sconcerto per le continue frecciate che Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, lancia dagli Stati Uniti. L'Inter in primis, spesso... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 14 gennaio 2022) Fra idi Serie A serpeggia un certo malumore e sconcerto per le continueche Rocco, presidente della Fiorentina, lancia dagli Stati Uniti. L'in primis, spesso...

