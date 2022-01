Gresini e l' avventura in MotoGP | video live su gazzetta it il 15 gennaio

(Di venerdì 14 gennaio 2022) ... l'orgoglio di portare avanti il progetto del compianto Fausto, laRacing svela la livrea per il campionato in un evento in diretta che potrete seguire anche sul sito.it a partire ...

La Gazzetta dello Sport

L'eredità di Fausto, scomparso undici mesi fa per il Covid, torna in pista nel Mondiale MotoGP 2022. E stavolta il nomeRacing non sarà più legato al team Aprilia ufficiale, ma tornerà indipendente dopo la partnership con la casa di Noale. Con nuovi piloti, ambizioni rinnovate, l'orgoglio di portare avanti il ......125 in sella alla sua Aprilia già numero 46 (confermato anche in questa sua nuovaal ... alle Acque, alla, alla Rivazza", esulta l'assessore all'Autodromo, Elena Penazzi . "Ti ...Il 5 febbraio inizierà la prima sessione di test a Sepang, ormai manca davvero poco all’inizio della nuova stagione. Ecco quando verranno svelate le nuove livree ...