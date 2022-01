Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia " 14/1/22: Enna, Leonforte, Sperlinga (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia " 14 gEnnaio 2022 2021 Provvedimenti concernenti nomina delle ... (codice fiscale - partita IVA 06360800822 - pec: eredipaternog@pec.it), con sede legale in Sperlinga (... Leggi su vivienna (Di venerdì 14 gennaio 2022)" 14 gio 2022 2021 Provvedimenti concernenti nomina delle ... (codice fiscale - partita IVA 06360800822 - pec: eredipaternog@pec.it), con sede legale in(...

Advertising

ItalianAirForce : E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale, n° 3 dell'11 gennaio 2022, il bando di concorso per… - Agenzia_Ansa : Multa agli over 50 no vax, 10 giorni per comunicare l'esenzione. Decreto in Gazzetta Ufficiale, pagherà 100 euro an… - GiovaQuez : Cortocircuito Salute-Chigi su #obbligo vaccinale over 50. Per i primi la misura entra in vigore dal 1 febbraio, ma… - Necerit : RT @CristianColant3: @LaVeritaWeb Da Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 'È consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle cer… - Sakurauchi_Hime : RT @CristianColant3: @LaVeritaWeb Da Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 'È consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle cer… -