Fedez | ‘scomparso’ dai social | c’entra Chiara Ferragni?

Leggi su chenews

(Di venerdì 14 gennaio 2022)sono in crisi? La voce continua a circolare sui. Nel frattempo il rapper è sparito dai. Getty ImagesDa diversi giorni si vocifera di una crisi coniugale tra. I due sono sempre apparsi molto uniti sui, anche quando hanno annunciato di essere positivi al Covid poco dopo Natale. Un’esperienza che hanno vissuto insieme, fino a quando sono tornati negativi. Ma adesso si parla sempre più insistentemente che il loro rapporto sia scricchiolando. Il motivo di questa distanza non è ancora nota. Quello che è certo è che il rapper è scomparso dai, dopo che i fan della coppia hanno notato che non porta più la fede....