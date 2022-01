"Familiari delle vittime umiliati": la Lega contro i giudici-lumaca (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Familiari delle vittime umiliati": la Lega contro i giudici-lumaca che rinviano l'estradizione in Italia degli ex brigatisti arrestati in Francia. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) "": la-lumaca che rinviano l'estradizione in Italia degli ex brigatisti arrestati in Francia.

Advertising

poliziadistato : Dieci anni fa il naufragio della nave #concordia La notte del #13gennaio i soccorritori, tra i quali anche tanti p… - stebellentani : In Cina delle politiche zero covid sono tutti molto soddisfatti, e sicuramente non incide il fatto che se ti lament… - ItaliaViva : Le politiche familiari non devono essere riparative ma di investimento. E per investire dobbiamo riconoscere l'univ… - Pinella58107088 : @OnTheWallsOf @GiorgiaMeloni 23 anni di carcere non sono nulla in confronto al dolore dei familiari delle vittime c… - _an0therw0rld : @jiejieboobies Di loro ne conosco pochissime peró i SWEAR erano familiari poi quando mi fisso che riconosco delle voci non ne esco -