Dona un rene alla “suocera” ma un mese dopo la fidanzata lo molla e sposa un altro

Advertising

Agenzia_Ansa : Il padre detenuto dona un rene alla figlia 12enne per il trapianto. I medici del Policlinico di Bari raccontano: '… - R_I_S_P_E_T_T_O : due grandi, sia lui che lei Messico, dona un rene alla mamma della fidanzata, ma lei lo lascia e si sposa dopo un… - Italia_Notizie : Dona un rene alla mamma della fidanzata, ma lei lo lascia e si sposa con un altro - IlBlogdiAndy : RT @MediasetTgcom24: Lo sfogo del tiktoker messicano: dona un rene alla mamma della fidanzata ma lei lo lascia per sposare un altro #messi… - amerigormea : RT @LaStampa: Messico, dona un rene alla mamma della fidanzata, ma lei lo lascia e si sposa dopo un mese -

Ultime Notizie dalla rete : Dona rene

TGCOM

Uriel Martinez è un insegnante messicano che il 6 gennaio ha raccontato sui social la sua delusione d'amore più grande: 'Ho donato unalla madre della fidanzata. Mi ha lasciato e si è sposata un mese dopo'. Quel video ha avuto 16,5 milioni di visualizzazioni.a cura di Eleonora ..." Ho donato una sua madre, ma mi ha lasciato e si è sposato un mese dopo ", ha scritto l'uomo accanto a una fotografia in cui appare sdraiato in un letto. Martínez non si aspettava certo che la ...(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2022 “Ho donato un rene alla mamma della mia fidanzata, ma lei un mese dopo si è sposata con un altro", ha raccontato il tiktocker messicano ...Uziel Martinez ha raccolto circa 15 milioni di visualizzazioni sui social per il video in cui racconta l’accaduto ...