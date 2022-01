Covid, il bollettino quotidiano non si tocca. Il Cts dice no al report settimanale e fredda i governatori (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il bollettino quotidiano con il conteggio dei positivi, morti, guariti, ricoverati non si tocca. L’ipotesi di sostituirlo con un report settimanale, come proposto da Matteo Bassetti (“mette troppa ansia e non serve”) e dal viceministro Costa, non piace al Cts. Che frena anche sulle proposte delle Regioni. Il bollettino quotidiano “ci viene richiesto dai trattati internazionali e dall’Oms”, ha detto in mattinata Walter Ricciardi, consigliere del ministro Speranza. “Noi dobbiamo per i nostri adempimenti internazionali dare ogni giorno il numero. E comunicare a tutto il mondo e a tutte le organizzazioni internazionali questo numero”. LEGGI ANCHE Terza dose, il Cts la annuncia per fine anno. Massimo Galli: «Affermazioni gratuite» Covid, inchiesta ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilcon il conteggio dei positivi, morti, guariti, ricoverati non si. L’ipotesi di sostituirlo con un, come proposto da Matteo Bassetti (“mette troppa ansia e non serve”) e dal viceministro Costa, non piace al Cts. Che frena anche sulle proposte delle Regioni. Il“ci viene richiesto dai trattati internazionali e dall’Oms”, ha detto in mattinata Walter Ricciardi, consigliere del ministro Speranza. “Noi dobbiamo per i nostri adempimenti internazionali dare ogni giorno il numero. E comunicare a tutto il mondo e a tutte le organizzazioni internazionali questo numero”. LEGGI ANCHE Terza dose, il Cts la annuncia per fine anno. Massimo Galli: «Affermazioni gratuite», inchiesta ...

